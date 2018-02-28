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    انخفاض سعر النفط من جديد

    ٢٨.٠٢.٢٠١٨ [١٠:٣٣]

    باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 67.99 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.88 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 66.23 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.40 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.68 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.33 دولارا.

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