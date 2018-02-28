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    زلزال قوي بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

    ٢٨.٠٢.٢٠١٨ [١٢:١٤]

    طوكيو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة.

    أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة تاري.

    يذكر أن الزلزال وقع مؤخرا بقوة 7.5 درجات في بابوا غينيا الجديدة. وفقا للمعلومات الأخيرة، قتل 30 شخصا جراء الهزات الأرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال قوي بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
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