الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أذربيجان – إضافة

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

تسلم الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان في 28 فبراير شباط اليوم أوراق اعتماد السفير الجديد عادل إبراهيم أحمد إبراهيم سفيرا مفوضا وفوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية أذربيجان.

وابلغ مراسل أذرتاج أن السفير المصري عادل إبراهيم احمد إبراهيم استعرض حرس الشرف.

وقدم عادل إبراهيم احمد إبراهيم أوراق اعتماده إلى الرئيس إلهام علييف.

ثم تحدث الرئيس إلهام علييف مع السفير.

وقال عادل إبراهيم احمد إبراهيم إن أذربيجان بلد جميل وإنه يشعر بنفسه في البلد كأنه في وطنه مبلغا أن الشعب المصري يكن لأذربيجان والشعب الأذربيجاني مشاعر صادقة مخلصة. وعبر السفير عن يقينه من المزيد من تطور العلاقات بين البلدين بدعم قيادتي البلدين.

وقال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان تعير أهمية للمزيد من تطور العلاقات الثنائية مع مصر وإقامة علاقات شراكة اقرب مع هذا البلد. وتناول رئيس الدولة أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين معبرا عن امتنانه من انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية المصري في مدينة القاهرة مؤخرا بنجاح. ونوه الرئيس إلهام علييف إلى انه يعول على استمرار التعاون الوثيق الموجود بين البلدين في المنظمات الدولية مبلغا أن أذربيجان ومصر تبديان دعما متبادلا في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما من المنظمات الدولية مؤكدا على أهمية مواصلة الحوار السياسي القائم مواصلة مثمرة. وذكر الرئيس إلهام علييف ضرورة بذل جهود اكثر في مجال الاقتصاد من اجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين مفيدا أن هذا المجال فيه إمكانات كبيرة. وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى إمكانية استفادة البلدين من فرص التصدير والتوريد المتبادلة لافتا إلى أهمية تكوين ظروف ملائمة لازمة ترمي إلى دراسة إمكانات استثمارية ونشاط شركات من كلا البلدين. وقال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان تنوي إقامة علاقات وثيقة مع مصر في جميع المجالات مفيدا أن إمكانات تعاون في مجال السياحة بين البلدين تحط محط البحث والنقاش مستلفتا إلى أهمية تسيير رحلات جوية مباشرة لتنظيم سفرات منتظمة.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن يقينه من أن السفير عادل إبراهيم احمد إبراهيم يبذل جهودا لاضافة ذخره إلى تطوير علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين خلال مدة نشاطه الدبلوماسي في أذربيجان.