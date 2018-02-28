مبعوث إيراني رفيع: الوضع في المنطقة يتطلب المزيد من توسيع علاقات الصداقة والجوار

طهران، 28 فبراير (أذرتاج).

قال رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية ابوذر تركمان في تصريح له لوسائل الاعلام المحلية عن مخرجات زيارته الى جمهورية أذربيجان ان الوضع في المنطقة يتطلب المزيد من توسيع علاقات الصداقة والجوار. وذكر ان شعبي إيران وأذربيجان بينهما ارتباط تاريخي وقيم معنوية وطنية وتقاليد مشتركة. ويلعب هذا العامل دورا مهما في التقارب بين الشعبين.

وأكد أبوذر تركمان ان كتب المؤلفين الإيرانيين المعروفين التي تبلغ الدين الإسلامي السليم ترجمت الى اللغة الأذربيجانية. وهذا أمر جيد. ان الإسلام دين السلام والاخوة. يلزم تبليغه بشكل صحيح. من المؤسف ان القوى التي تسعى الى ربط الاحداث الإرهابية المرتكبة في الأزمنة الأخيرة تشوه سمعة الإسلام. بالتبليغ الصحيح يمكن الحيلولة دون حدوث مثل هذه الحالات السيئة.

وقال رئيس المنظمة انه أجرى لقاءات مفيدة جدا في أذربيجان معربا عن يقينه من ان التعاون المقبل بين الشعبين الشقيقين والمجاورين سينفع لكلا الشعبين.