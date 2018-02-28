العراق يؤجل خطة زيادة إنتاج النفط

باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أجل العراق خطة زيادة إنتاج النفط يوميا.

أفادت وكالة أذرتاج أن العراق أجل خطة زيادة إنتاجه اليومي إلى 5 ملايين برميل حتى عام 2019 بسبب انخفاض سعر النفط. أما القدرة الإنتاجية اليومية للعراق الذي ينتج 4.4 ملايين برميل من النفط يوميا فتبلغ حوالي 4.7 ملايين برميل.

إن سبب تأجيل خطة زيادة إنتاج النفط هو انخفاض سعر "الذهب الأسود" وسريان مفعول الاتفاق بشأن خفض سقف الإنتاج في الأوبك حتى نهاية العام الحالي.

ويخطط العراق تصدير النفط الكركوكي إلى إيران منذ شهر مارس.