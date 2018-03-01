السفارة الكويتية في باكو تتوسط في علاج المريضة الأذربيجانية بالسرطان في الكويت

باكو، 1 مارس (أذرتاج).

قامت سفارة دولة الكويت في جمهورية أذربيجان متمثلة بسعادة السفير سعود الرومي بمساعدة مواطنة أذربيجانية تبلغ من العمر 38 سنه مصابة بمرض سرطان في الرأس حجمه 3 سم بإرسالها الى دولة الكويت مستشفى ابن سينا الحكومي حيث قام الدكتور الألماني الزائر شولدر المتخصص بأورام الرأس بإجراء العملية بمساعدة طاقم طبي حيث استغرقت العملية 8 ساعات وتم استئصال الورم ونجاح العملية حيث كانت حرم سعادة السفير والسفارة الأذربيجانية في الكويت على تواصل دائم مع المريضة ووالدتها المرافقة معها ونظرا للعلاقة الأسرية التي تربط والد وجد سعادة السفير سعود الرومي بوالد وجد الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي وشقيق سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه، حسبما جاء ذلك في بيان للسفارة الكويتية في أذربيجان تلقته وكالة أذرتاج نسخة منه.

قام معالي الشيخ مشعل الصباح بتحمله جميع تكاليف العلاج في مستشفى ابن سينا العملية والفحوصات الطبية ودفع رسوم غرفة خاصة للمريضة ووالدتها حيث عادت المريضة الى باكو مع والدتها وهي بصحة جيدة.