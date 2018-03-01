تأجيل أكثر من 180 رحلة جوية بسبب رياح قوية في اليابان

طوكيو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تأجيل أكثر من 180 رحلة جوية داخلية بسبب رياح قوية في اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة NHK اليابانية أن معظم الرحلات الجوية تأجلت في جزيرة هوكايدو في الشمال وجزيرة كيوشو في الجنوب الغربي.

كما تسببت الرياح الشديدة في جزيرة هوكايدو مشاكلا لحركة السكك الحديدية. تم انتهاك جدول الحركة لأكثر من مائة قطار.

وفقا لمعلومات وكالة الأرصاد الجوية العامة اليابانية، بلغت سرعة الرياح 32 مترا في الثانية في بعض مناطق البلاد خلال ليلة الأول من مارس. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح القوية إلى 25-28 مترا في الثانية في 2 مارس.