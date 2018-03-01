وفد وزارة الدفاع في زيارة إلى موسكو

باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيشارك الوفد تحت قيادة الفريق أول نظام عسمانوف نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة - رئيس الإدارة العامة للتربية القتالية والتدريب العسكري في مؤتمر التخطيط لمسابقات "الألعاب العسكرية الدولية – 2018" التي ستقام اليوم في موسكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه ستتم مناقشة شروط وأحكام المسابقات خلال المؤتمر.

ومن المتوقع أن يشارك ممثلو الجيش الأذربيجاني كمراقبين في مسابقات "كأس البحر" و"بياتلون الدبابات" و"الماجستير من نيران المدفعية" و"حد القناص" و"المطبخ الميداني" ومن جملتها في مسابقاتي "العمق" و"مخابرات الجيش" بصفة مراقب في إطار المسابقات الدولية للعسكريين.

ومن المقرر عقد مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية – 2018" المكونة من 27 مسابقة دولية ستقام في أراضي أذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وإيران والصين وروسيا في الفترة ما بين 28 يوليو و11 أغسطس.