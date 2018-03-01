إنتاج نحو 170 ألف طن من وقود الديزل في باكو

باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

أنتج 167.8 ألف طن من وقود الديزل في باكو خلال شهر يناير للعام الجاري.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه تم إنتاج 109.1 ألف طن من البنزين للسيارات و18.1 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و48.5 ألف طن من الكيروسين و4.1 ألف طن من المازوت و1.7 ألف طن من زيوت التشحيم و25.5 ألف طن من القار و21.1 ألف طن من فحم الكوك النفطي.