إنتاج 3.3 مليون طن من البترول و1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بباكو خلال يناير

باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم إنتاج 3 ملايين و315.6 ألف طن من البترول و1 مليار و571.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بباكو خلال يناير للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال يناير بلغت 2.9 مليار مانات وهو اقل بنسبة 0.3 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في البيان أن استخراج النفط الخام بلغ 3.3 مليون طن و1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

انخفض خلال العام الجاري حجم إنتاج النفط بنسبة 0.2 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 5.9 في المائة.