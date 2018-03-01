تخصيص أموال لاستكمال بناء مستشفى نفطالان المركزي

باكو، 1 مارس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 1 مارس أذار اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل استكمال أعمال بناء مستشفى مدينة نفطالان المركزي بمحافظة جورانبوي غرب البلاد.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 166ر6 ملايين مانات من الأموال المقضي عليها في الفقرة الـ 15ر8ر1 من الأموال المخصصة للنفقات الاستثمارية الأساسية الحكومية المصدق عليها بالقرار الصادر في 22 يناير كانون الثاني عام 2018م في تطبيق القانون الأذربيجانية في ميزانية الدولة لعام 2018م إلى وزارة الصحة لتنفيذ استكمال الأعمال المذكورة أعلاه.