بحث مسائل تصدير منتجات أذربيجان إلى الإمارات

أبو ظبي، 1 مارس، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في الإمارات طاشقين شكاروف بوزير التغير المناخي والبيئة ثاني بن احمد الزيودي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن السفير شكاروف تحدث في الاجتماع عن إقامة العلاقات بين البلدين من جانب الزعيم العام حيدر علييف والشيخ زايد ال نهيان والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية النامية والإنجازات الأخيرة والفعاليات المنفذة. وقدم معلومات حول اهتمام أذربيجان بمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة وصرف الأموال الهائلة للتكنولوجيا الحديثة والتجارب العالمية لخفض النفايات إلى البيئة بسبب كونها بلدا منتج النفط والغاز وتعاونها في هذا المجال على الصعيد الدولي وعضويتها لدى اتفاقية باريس. وتناول السفير إنجازات أذربيجان التي تسير على طريق التنمية الاقتصادية المستدامة متطرقا إلى الفعاليات المقامة في البلد في مجالات الاقتصاد والإنسانية والثقافة والرياضة والفنون. وأشار إلى أن أذربيجان التي تحولت إلى صاحب الرأي والنفوذ عبر العالم بعد تطورها وتنميتها لا تعاني من مشكلة سوى احتلال أرمينيا أراضيها وما نتج عنه من المشاكل الإنسانية والاقتصادية والأضرار الهائلة التي تلحقها أرمينيا بالأراضي الأذربيجانية المحتلة ودفن أرمينيا نفايات نووية في هذه الأراضي ونهبها الثروات الطبيعية فيها بجانب تدميرها المساجد وغيرها من الآثار التاريخية والثقافية.

وقال الوزير الإماراتي إن التغير المناخي يتزايد توسعا مهما ما يزيد من معاناة المنطقة الخليجية من هذه التغيرات متحدثا عن زيادة بلاده تدابير وفعاليات في هذا المجال. وابلغ انه قد زار أذربيجان كونه يعمل في مجال الهندسة البترولية مفيدا أن جمال البلد أعجبه وانه مطلع على المجالات المعنية.

وتطرق السفير إلى فعاليات وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في المجال المعني بجانب مجال إصدار شهادات للمنتجات المصدرة إلى الإمارات وتحدث عن إعارة أذربيجان اهتماما خاصا بهذا البلد اقتصاديا وتجاريا وزراعة عدد كبير من المنتجات الزراعية في أذربيجان وفقا لموقعها الجغرافي وظروفها الطبيعية والطلب الدائم في الإمارات بهذه المنتجات وتدابير إضافية واجب اتخاذها من اجل إخراج المنتجات الأذربيجاني إلى هذه السوق. ونوه السفير الأذربيجاني إلى حاجة تعاون مع الوزارة لتسهيل خروج شركات أذربيجانية إلى الأسواق الإماراتية مبلغا أن أحد المندوبين التجاريين الأربعة المبعوثين عبر العالم موظف لدى الإمارات إشارة منه إلى أن هذا دليل على دقة واهتمام تعيره أذربيجان لهذا البلد.

وأطلع ائلنور علييف المندوب التجاري الأذربيجاني لدى الإمارات المشارك في الاجتماع على تدابير وفعاليات منفذة من اجل إخراج المنتجات الأذربيجانية إلى أسواق الإمارات وبلدان المنطقة مشيرا إلى ضرورة إقامة علاقات وثيقة مع الوزارة من اجل تنظيم الأعمال سريعا ومثمرا في مجال إصدار شهادات للمنتجات.

وقدمت نائبة السفير ليلى سليمانوف معلومات حول مشروع بناء مدينات بيئية من جانب مؤسسة حيدر علييف الخيرية التي تنفذ في أذربيجان ومختلف البلدان عددا كبيرا من مشاريع التعليم والثقافة والخيرية واقترحت بإدراج تنفيذ مبادرات مشتركة في المستقبل في هذا المجال في جدول أعمال التعاون مع الإمارات. وقال الوزير إن التعاون في هذا المجال يكون طريفا.