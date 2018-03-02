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    الرئيس إلهام علييف يتفقد الوضع بعد الحريق في المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات

    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:٣٣]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    اندلع حريق في المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات بحي خطائي لمدينة باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف جاء على الفور إلى المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات وتفقد الوضع بعد الحريق.

    أطلع رؤساء المؤسسات ذات الصلة الرئيس حول أسباب وعواقب النار.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الوضع بعد الحريق في المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات
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