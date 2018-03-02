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    مقتل 24 شخصا جراء حريق في المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات

    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:١٨]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أصدر مكتب المدعي العام ووزارات الطوارئ والداخلية والصحة بيانا مشتركا بشأن حريق في المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات بحي خطائي لمدينة باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أنه اندلع حريق في المبنى المكون من طابق واحد التابع للمركز الحكومي لعلاج الإدمان في أراضي حي خطائي بمدينة باكو اليوم في الساعة 06:10.

    جلب طواقم خدمة الحماية الحكومية من الحريق التابعة لوزارة الطوارئ وخدمات المساعدة الطبية إلى موقع الحادث. وتم تنفيذ تدابير فورية لانقاذ المرضى حيث انتُقل 31 من 55 شخصا، إلى مراكز مراقب السموم التابع لوزارة الصحة.

    واطفي الحريق في الساعة 09.13 حيث عُثر على جثث 24 شخصا على موقع الحريق.

    ووفقا لنتائج التحقيقات الأولية، وقع الحريق بسبب عطل فني طارئ بالشبكة الكهربائية.

    AZERTAG.AZ :مقتل 24 شخصا جراء حريق في المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات
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    مقتل 24 شخصا جراء حريق في المركز الحكومي لعلاج الادمان من المخدرات