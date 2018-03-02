مقابلة بين منتخبي أذربيجان وأوكرانيا لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٢]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
سيقام معسكر تدريبي للمنتخب الأذربيجاني للسيدات تحت 17 عاما في الفترة ما بين 3-9 مارس بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه ستقام مباراتان وديتان بين منتخبي أذربيجان وأوكرانيا لكرة القدم تحت 17 عاما في إطار المعسكر التدريبي.
سيقابل الفريقان في 8 مارس على ملعب باكو الأوليمبي.
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