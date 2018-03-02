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    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان

    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٥‎٧]

    طوكيو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم السواحل الشرقية لليابان.

    وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 22:40 على جزيرة إريوموت اليابانية وعلى عمق 15 كم تحت سطح الارض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان
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