زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم السواحل الشرقية لليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 22:40 على جزيرة إريوموت اليابانية وعلى عمق 15 كم تحت سطح الارض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.