زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٥٧]
طوكيو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم السواحل الشرقية لليابان.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 22:40 على جزيرة إريوموت اليابانية وعلى عمق 15 كم تحت سطح الارض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.
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