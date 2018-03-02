    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انتخاب سفير رئيسا في أرمينيا

    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٠]

    باكو، 2 مارس، أذرتاج

    انتخب البرلمان الأرميني اليوم رئيسا جديدا للجمهورية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن مرشح حزب جمهورية أرمينيا الحاكم أرمن ساركيسيان انتخب رئيسا رابعا للبلد. وصوت 90 نائبا لصالحه و10 نوابا عليه وحضر عملية التصويت 101 نائب ولم تعتبر بطاقة واحدة.

    ويشرع الرئيس الجديد في تنفيذ مهام منصبه في 9 أبريل نيسان.

    يذكر أن أرمن ساركيسيان كان يتولى منصب سفير أرمينيا لدى بريطانيا العظمى.

    AZERTAG.AZ :انتخاب سفير رئيسا في أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١١:٥‎٤]
    زلزال قوي بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٠]
    السعودية تستعد لاستقبال دور السينما
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٥‎٧]
    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان
    ٠١.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٠٣]
    تأجيل أكثر من 180 رحلة جوية بسبب رياح قوية في اليابان
    انتخاب سفير رئيسا في أرمينيا