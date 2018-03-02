باكو، 2 مارس، أذرتاج انتخب البرلمان الأرميني اليوم رئيسا جديدا للجمهورية. وابلغ مراسل أذرتاج أن مرشح حزب جمهورية أرمينيا الحاكم أرمن ساركيسيان انتخب رئيسا رابعا للبلد. وصوت 90 نائبا لصالحه و10 نوابا عليه وحضر عملية التصويت 101 نائب ولم تعتبر بطاقة واحدة. ويشرع الرئيس الجديد في تنفيذ مهام منصبه في 9 أبريل نيسان. يذكر أن أرمن ساركيسيان كان يتولى منصب سفير أرمينيا لدى بريطانيا العظمى.

AZERTAG.AZ : انتخاب سفير رئيسا في أرمينيا

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