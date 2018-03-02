مناقشات حول الشراكة بين أذربيجان ومنظمة حلف شمال الأطلسي

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى قايا محمدوف القائم بأعمال رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية أذربيجان لدى منظمة حلف شمال الأطلسي الأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة الناتو دافيد هوبز.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه خلال الاجتماع تم تبادل الآراء حول الشراكة بين أذربيجان والمنظمة والوضع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أحاطه قايا محمدوف علما بمشاركة أذربيجان في برنامج "الشراكة من أجل السلام" لمنظمة حلف شمال الأطلسي وشدد على أهمية البعد البرلماني للشراكة.

وأشاد الأمين العام دافيد هوبز بمساهمة أذربيجان في عمليات الناتو وبالمشاركة النشطة لوفد المجلس الوطني الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.