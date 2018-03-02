وزير الخارجية المغربي يزور باكو

باكو، 2 مارس، أذرتاج

يزور وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السيد ناصر بوريطة أذربيجان في الخامس من مارس الحالي.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن برنامج الزيارة يضم لقاءات الوزير المغربي بوريطة بنظيره الأذربيجاني ائلمار محمدياروف ومسؤولين آخرين.

ومن المخطط لعقد اجتماع اول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين عقب الاجتماع الوزاري. كما سيعقد الوزيران مؤتمرا صحافيا على هامش الزيارة.