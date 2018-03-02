وزير الخارجية المغربي يزور باكو
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥٩]
باكو، 2 مارس، أذرتاج
يزور وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السيد ناصر بوريطة أذربيجان في الخامس من مارس الحالي.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن برنامج الزيارة يضم لقاءات الوزير المغربي بوريطة بنظيره الأذربيجاني ائلمار محمدياروف ومسؤولين آخرين.
ومن المخطط لعقد اجتماع اول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين عقب الاجتماع الوزاري. كما سيعقد الوزيران مؤتمرا صحافيا على هامش الزيارة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٢٨.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:٣٥]
٢٧.٠٢.٢٠١٨ [١٩:٣٣]
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١١:١٤]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١١:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥٩]
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥٥]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١١:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠١]
٢٠.٠٢.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٧]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [١٥:٢٦]
٠٩.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٠٧]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٤٣]
١٤.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٤١]
١٤.٠٢.٢٠١٨ [١٦:٥١]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
٠٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٠]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٤٢]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:٢٠]
٢٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٢]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:١٨]
٢٨.٠٢.٢٠١٨ [١١:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك