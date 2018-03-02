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    السعودية تستعد لاستقبال دور السينما

    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٠]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال دور السينما بعد حظر 30 عاما.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية بدأت بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

    وأعلنت السلطات السعودية في ديسمبر الماضي نيتها افتتاح أول دار للسينما في مارس 2018 وذلك في إطار مخطط يهدف لافتتاح 300 دار للسينما ضمن برنامج "رؤية – 2030".

    AZERTAG.AZ :السعودية تستعد لاستقبال دور السينما
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