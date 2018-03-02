صباح يظفر الفوز ضيفا على أقصو بالدقيقة الأخيرة

أقصو، 2 مارس، أذرتاج

تمكن صباح الباكوي من الظفر بفوز ضيفا على أقصو بالدقيقة الأخيرة في مباراة الجولة الـ 16 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة في ملعب أقصو المركزي أدارها الحكم دينيف أمام 150 مشجع.

وجرت المباراة في جو من الهجمات المتبادلة الشرسة إلى أن شهد الهواة هدفا وحيدا فيها جاءت عن طريق قربانوف في د89 لصالح النادي الضيف.

وعاقب الحكم 7 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء لمخالفات رياضية.

وبهذه النتيجة ارتفع صباح إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة متقدما أمام أقصو الذي هبط إلى المركز التاسع برصيد 18 نقطة.