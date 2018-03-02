طاووس، 2 مارس، أذرتاج تكبد نادي بناء الباكوي بهزيمة كبيرة في طاووس أمام النادي المحلي طوران بثلاثية نظيفة. وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في إستاد طاووس المركزي قادها الحكم نصيروف أمام 350 مشجع. وأضاف أن أهداف النادي الطاووسي سجلت بين الدقيقة الأولى والتسعين حيث جاءت بواسطة حسينوف في د1 مرماه وموسايف د51 وآل حسينلي د90+3. وعاقب الحكم 3 لاعبين من طوران ولاعبا من بناء بالبطاقة الصفراء لمخالفات رياضية. وبهذه النتيجة ارتفع طوران طاووس إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة فيما تجمد بناء في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

AZERTAG.AZ : بناء يتكبد بهزيمة كبيرة في طاووس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده