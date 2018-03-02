زاقاتالا يتعادل مع شوالان

باكو، 2 مارس، أذرتاج

تعادل زاقاتالا مع شوالان ضيفا عليه في الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة لدى ملعب أذال أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حسنلي أمام 200 مشجع.

وفتح الحساب كفيرتيا في د45 من ركلة الجزاء لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه إسماعيل في د61.

وعاقب الحكم لاعبين من شوالان و4 لاعبين من زاقاتالا لمخالفات رياضية بالبطاقة الصفراء.

وبهذه النتيجة ظل شوالان في المركز الثالث برصيد 26 نقطة فيما بقي زاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 8 نقاط.