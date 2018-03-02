    • / رياضة

    رياضة


    خزر يفاجئ بالتغلب على زعيم الترتيب قراداغ

    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٣٧]

    باكو، 2 مارس، أذرتاج

    تغلب نادي خزر على ضيفه زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان بهدف نظيف ليكبده بخسائر ثانية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 16 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم على ملعب إنتر أرينا في باكو العاصمة بقيادة الحكم الدولي أقايف فاجأت 300 مشجع تدفقوا إلى الملعب بجانب جماهير الناديين بخسارة ثانية تكبدت بها قراداغ لوكباتان خلال الجولات الثلاثة الأخيرة.

    وأضاف أن خزر تمكن من الحفاظ على هدف مسجل مبكرا من طرف قربتوف في د5 إلى نهاية المباراة لتحقيق فوز ثمين قربه من الثلاثة الذهبية.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من خزر ولاعبا من قراداغ لمخالفات رياضية بالبطاقة الصفراء.

    وبهذه النتيجة صعد خزر إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة فيما يبقى قراداغ لوكباتان في زعامة الترتيب برصيد 38 نقطة متقدما أمام متابعه الجيش الرياضي ثانيا بفارق 9 نقاط.

    AZERTAG.AZ :خزر يفاجئ بالتغلب على زعيم الترتيب قراداغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٤٤]
    قراباغ يتعادل مع سومغايت
    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٥‎٠]
    كبز الكنجوي يتغلب على صبائل – إضافة
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
    الجيش الرياضي يعزز موقعه ثانيا بالفوز على ميل موغان ضيفا
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٧]
    زاقاتالا يتعادل مع شوالان
    خزر يفاجئ بالتغلب على زعيم الترتيب قراداغ