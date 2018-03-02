خزر يفاجئ بالتغلب على زعيم الترتيب قراداغ

باكو، 2 مارس، أذرتاج

تغلب نادي خزر على ضيفه زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان بهدف نظيف ليكبده بخسائر ثانية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 16 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم على ملعب إنتر أرينا في باكو العاصمة بقيادة الحكم الدولي أقايف فاجأت 300 مشجع تدفقوا إلى الملعب بجانب جماهير الناديين بخسارة ثانية تكبدت بها قراداغ لوكباتان خلال الجولات الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن خزر تمكن من الحفاظ على هدف مسجل مبكرا من طرف قربتوف في د5 إلى نهاية المباراة لتحقيق فوز ثمين قربه من الثلاثة الذهبية.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من خزر ولاعبا من قراداغ لمخالفات رياضية بالبطاقة الصفراء.

وبهذه النتيجة صعد خزر إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة فيما يبقى قراداغ لوكباتان في زعامة الترتيب برصيد 38 نقطة متقدما أمام متابعه الجيش الرياضي ثانيا بفارق 9 نقاط.