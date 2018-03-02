الجيش الرياضي يعزز موقعه ثانيا بالفوز على ميل موغان ضيفا

إيميشلي، 2 مارس، أذرتاج

عزز نادي الجيش الرياضي المركزي موقعه ثانيا في الترتيب بفوز حققه على حساب ميل موغان ضيفا عليه بهدفين مقابل واحد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب حيدر علييف في مدينة إيميشلي اداره الحكم حسنوف أمام 500 مشجع ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وفتح الحساب الجيش الرياضي في د11 عن طريق تيموروف فيما رد عليه عاص علييف في د30 بينما تمكن حاجييف مضاعفة الحساب لصالح الضيف في د57.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من ميل موغان لسلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم ولاعبين من الجيش الرياضي لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

وبهذه النتيجة ظل الجيش الرياضي ثانيا برصيد 29 نقطة فيما تراجع ميل موغان إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة.