القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 110 مرة

باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 110 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كمرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي موسيسقخ وجيناري والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي علي بكلي وأغدام والمرتفعات بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى شوراباد وشيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي وشيروانلي ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.