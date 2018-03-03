باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) باع سعر النفط الأذربيجاني بقيمة 65 دولارا في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 65.11 دولارا بعد ارتفاعه 0.13 دولارا.

AZERTAG.AZ : النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 65 دولارا

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