النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 65 دولارا
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]
باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)
باع سعر النفط الأذربيجاني بقيمة 65 دولارا في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 65.11 دولارا بعد ارتفاعه 0.13 دولارا.
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