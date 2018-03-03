    • / اقتصاد

    اقتصاد


    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 65 دولارا

    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    باع سعر النفط الأذربيجاني بقيمة 65 دولارا في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 65.11 دولارا بعد ارتفاعه 0.13 دولارا.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 65 دولارا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥‎٥‎]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١١:٤٣]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٤٣]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ٠١.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥‎٤]
    تاب: إنزال 70 % من الأنابيب في الخنادق في ألبانيا
    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 65 دولارا