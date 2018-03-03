الدفاع الأذربيجاني يسقط طائرة بدون طيار للاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
أغدام، 3 مارس، أذرتاج
تمكنت قوات الدفاع الأذربيجاني من إسقاط طائرة بدون طيار خاصة بقوات الاحتلال الأرميني.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن طائرة بدون طيار من نوع اكس 55 أسقطت من جانب الدفاع الأذربيجاني عندما كانت تحاول تحليقا على مواقع الدفاع الأذربيجاني ظهر يوم 3 مارس اليوم باتجاه محافظة أغدام شبه المحتلة من خط التماس.
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