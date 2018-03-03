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    كبز الكنجوي يتغلب على صبائل – إضافة

    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٥‎٠]

    كنجة، 3 مارس، أذرتاج

    تغلب كبز الكنجوي على صبائل الباكوي بهدفين مقابل واحد في الجولة الثامنة عشرة من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم الدولي محمدوف أمام 5332 مشجع.

    وأضاف أن داريو فتح الحساب في د23 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه كوجوك في د30. وفي الشوط الثاني تمكن جهانكيروف من تسجيل هدف الفوز في د49 لصالح النادي الكنجوي.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من كبز و3 لاعبين من صبائل لمخالفات اختلفت بين سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وبهذه النتيجة تجمد رصيد صبائل عند 17 نقطة سادسا فيما يظل كبز ثامنا برصيد 10 نقاط.

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    كبز الكنجوي يتغلب على صبائل – إضافة كبز الكنجوي يتغلب على صبائل – إضافة