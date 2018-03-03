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    قراباغ يتعادل مع سومغايت

    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٤٤]

    سومغايت، 3 مارس، أذرتاج

    تعادل قراباغ الأغدامي مع سومغايت بهدف مقابل مثله ضمن الجولة الـ 18 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب كابتال بانك أرينا في سومغايت أدارها الحكم الدولي حمزة زاده أمام 1326 مشجع.

    ولم يشهد الهواة هدفا مسجلا في الشوط الأول حيث فتح الحساب يونانوف في د49 لصالح صاحب الأرض ورد عليه بدرو في د75.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من النادي الضيف لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

    وبهذه النتيجة ما انفك قراباغ يحتل صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة فيما يظل سومغايت رابعا برصيد 28 نقطة.

    AZERTAG.AZ :قراباغ يتعادل مع سومغايت
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