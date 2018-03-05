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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١١:٣٣]

    باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 177 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 24 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 27 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت 7 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادث متعلق بالمخدرات وعن واقعين واحدين بالتورط في خروقات ومخالفات بشأن الأسلحة النارية.

    وألقي القبض على 42 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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