الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية (تحديث)

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج ان الوزير ناصر بوريطة نقل تحيات العاهل المغربي محمد السادس الى رئيس أذربيجان وأطيب امنياته له ولبلاده. وقال الوزير ان العاهل المغربي محمد السادس يشيد بعلاقاته الشخصية الطيبة مع رئيس أذربيجان والتعاون المتنامي بنجاح بين البلدين. وأشار الضيف الرفيع المستوى الى ان الجانب المغربي يتهيأ لتنظيم فعاليات للاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على لقاء تاريخي انعقد بين العاهل المغربي المرحوم والزعيم القومي للشعب الاذربيجاني في الدار البيضاء، ذلك عشية الذكرى السنوية لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وصف الوزير ناصر بوريطة ذلك اللقاء التاريخي بأساس لإقامة علاقات جيدة بين البلدين مؤكدا ان الرئيس إلهام علييف والعاهل المغربي محمد السادس يواصلان اليوم هذا النهج بنجاح. وأضاف ان اجتماع اللجنة المشتركة المزمع انعقاده على هامش زيارته هذه فرصة جيدة لمناقشة آفاق العلاقات الثنائية. وذكر الوزير المغربي ان كلا البلدين يتضامنان على المستوى الدولي وتدعم المملكة المغربية وحدة أراضي أذربيجان وكذلك تعرب عن شكرها على موقف أذربيجان الداعم لوحدة أراضيها. وأشار الوزير في حديثه الى ضرورة تعزيز المساعي لصون القيم الإسلامية على المستوى الدولي في حين يشهد العالم انتشار حالات كراهية الإسلام والتطرف.

من جانبه قال الرئيس إلهام علييف ان العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بنجاح على الركائز الوطيدة مشيرا الى تأسيس هذه العلاقات من قبل الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف والعاهل المغربي المرحوم الحسن الثاني. وزاد الرئيس ان البلدين يتعاونان عن كثب في المحافل الدولية، بما فيها في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي مشيرا الى أهمية الدعم المتبادل لكلا البلدين لوحدة أراضيهما. وذكر الرئيس إلهام علييف ان بلاده تساهم في تعزيز التضامن الإسلامي منوها الى وجود التنوع الثقافي والتسامح الديني في أذربيجان وأضاف ان أذربيجان استضافت العديد من الفعاليات الدولية الكبيرة في هذا الموضوع واحتضنت ألعاب التضامن الإسلامي والمعارض والمؤتمرات الدولية المختلفة. وأشار الى أهمية حفلات عرض اقامتها أذربيجان في أوروبا في مجال حماية التراث الإسلامي، وإعلان الاسيسكو باكو عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2009 ونخجوان عاصمة الثقافة الإسلامية في هذا العام. وقال ان أذربيجان تكافح اليوم عن كثب حالات كراهية الإسلام المنتشرة في العالم.

في حديثه عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال الرئيس إلهام علييف ان هناك فرصا كبيرة لتوسيع التعاون في هذا المجال مشيرا الى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ودراسة فرص استثمارية مشتركة.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات العاهل المغربي محمد السادس فيما رجا الوزير نقل تحياته الى العاهل المغربي أيضا.