وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٥]
باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)
قام اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.
ثم زار الوزير مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
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