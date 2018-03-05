توقيع وثائق بين الحكومتين الأذربيجانية والمغربية

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

تم التوقيع على وثائق بين الحكومة الأذربيجانية والحكومة المغربية اليوم في لقاء جرى بين وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة الذي يزور أذربيجان حاليا.

أفادت أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان والمغرب وآفاق تطوير العلاقات.

ثم تم التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الحكومة الأذربيجانية والحكومة المغربية.

علاوة على ذلك، تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الامن ومكافحة الجريمة، وبروتوكول نية بين "السكك الحديدية الأذربيجانية" و" المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية"، وبروتوكول نية بين الأكاديمية البحرية الأذربيجانية والمعهد العالي المغربي للدراسات البحرية.