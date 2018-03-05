    • / سياسة

    سياسة


    توقيع وثائق بين الحكومتين الأذربيجانية والمغربية

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٤]

    باكو، 5 مارس (أذرتاج).

    تم التوقيع على وثائق بين الحكومة الأذربيجانية والحكومة المغربية اليوم في لقاء جرى بين وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف ووزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة الذي يزور أذربيجان حاليا.

    أفادت أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان والمغرب وآفاق تطوير العلاقات.

    ثم تم التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الحكومة الأذربيجانية والحكومة المغربية.

    علاوة على ذلك، تم التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الامن ومكافحة الجريمة، وبروتوكول نية بين "السكك الحديدية الأذربيجانية" و" المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية"، وبروتوكول نية بين الأكاديمية البحرية الأذربيجانية والمعهد العالي المغربي للدراسات البحرية.

    AZERTAG.AZ :توقيع وثائق بين الحكومتين الأذربيجانية والمغربية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٤]
    صحيفة "The Times Kuwait" تنشر مقالة عن أذربيجان
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
    باكو تستضيف اول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان والمغرب
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
    ناصر بوريطة: المغرب يدعم بالكامل وحدة أراضي أذربيجان
    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٥‎]
    وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
    توقيع وثائق بين الحكومتين الأذربيجانية والمغربية توقيع وثائق بين الحكومتين الأذربيجانية والمغربية