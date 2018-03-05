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    نفطجي يفوز ضيفا على غابالا

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٢]

    غابالا، 5 مارس، أذرتاج

    حقق نفطجي الباكوي فوزا مهما ضيفا على غابالا بهدفين مقابل واحد ضمن الدولة الثامنة عشرة من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم الدولي جباروف أمام 3000 مشجع.

    وأضاف أن الحساب فتحه محمدوف في د34 لصالح صاحب الأرض وعاد الضيف إلى المباراة في الشوط الثاني بتشديد حدة هجماته إلى أن سجل عباسوف هدف التعادل في د59 وتمكن هيريرا من تسجيل هدف الفوز في د73.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا و4 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي ولاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء في د83 لحرمان المنافس من تسجيل هدف محقق.

    AZERTAG.AZ :نفطجي يفوز ضيفا على غابالا
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