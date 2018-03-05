زيرة يخسر أمام كشله

باكو، 5 مارس، أذرتاج

تمكن كشله من التغلب على زيرة بهدفين مقابل هدف ضيفا عليه ضمن الجولة الـ 18 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المبارات المقامة في إستاد زيرة الأولمبي بضاحية باكو أدارها الحكم الدولي أقايف أمام 800 مشجع.

وفتح الحساب قولييف في د14 لصالح الضيف فيما رد عليه عبد الله يف في د30 وسجل هدف الفوز ألخاسوف في د74.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

وبهذه النتيجة بقي زيرة ثالثا برصيد 32 نقطة فاقدا فرصة سانحة للتقدم ثانيا فيما حصل كشله على فرصة الابتعاد من منطقة النزول سابعا برصيد 15 نقطة.