ناصر بوريطة: المغرب يدعم بالكامل وحدة أراضي أذربيجان

باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

تدعم المملكة المغربية وحدة أراضي أذربيجان دعما كاملا ، حسبما أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني ألمار محمدياروف اليوم بباكو.

قال الوزير: "لنا أوجه تشابه في العديد من المسائل. ان علاقاتنا قائمة على التفاهم المتبادل. ونحن مهتمون بتطوير التعاون مع أذربيجان. ونريد أن تكون علاقاتنا الاقتصادية وثيقة كما عليه الحال في المجال السياسي. وسينشأ إطار قانوني لهذه المسألة وسيجلب القطاع الخاص أيضا".