باكو تستضيف اول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان والمغرب

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة الذي يزور أذربيجان حاليا.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لمستوى تطوير الحوار السياسي والصداقة بين أذربيجان والمغرب اللتين تربطهما جذور دينية وثقافية مشتركة. وتم التأكيد ان الرئيس إلهام علييف والعاهل المغربي محمد السادس يواصلان بنجاح علاقات الصداقة الثنائية التي أسسها الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف والعاهل المغربي حسن الثاني.

أبدى الوزير المغربي سروره لزيارته أذربيجان مشيرا الى ان الرئيس الأذربيجاني التقاه اليوم وجرت في اللقاء مناقشات مفيدة جدا.

اشير الى وجود إمكانيات واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين. وأعرب الوزيران عن يقينهما من ان يساهم الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية المغربية في تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أكد الجانبان على ضرورة إنشاء اتصالات مباشرة بين دوائر الاعمال لكلا البلدين لترويج العلاقات الاقتصادية التجارية مشيرين الى وجود فرص مواتية للتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والنقل وغيرها. كذلك اشير الى وجوب اجراء مشاورات سياسية منتظمة على مستوى وزارتي الخارجية وتبادل الطلاب والأساتذة بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين لكلا البلدين.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات الثقافية بين أذربيجان والمغرب مؤكدين ان الأيام الثقافية المزمع تنظيمها في كلا البلدين ستساهم في إحكام عرى الصداقة بين الشعبين وزيادة التدفق السياحي المتبادل.

أجرى الوزيران تبادل الآراء حول المسائل العالمية وتناولا في حديثهما مسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية. وقال الوزير الاذربيجاني ان بلاده ترشحت لاستضافة معرض "إكسبو 2025". كذلك قدم معلومات عن الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المزمع انعقاده في باكو في ابريل هذا العام. في الوقت ذاته، قال ان أذربيجان والمغرب تساهمان عن كثب على المستوى العالمي في عملية الحوار بين الأديان والثقافات والتفاهم.

أحاط محمدياروف نظيره في اللقاء علما عملية المحادثات في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان والموقف الاذربيجاني العادل من التسوية وتدمير الآثار الثقافية والإسلامية للشعب الأذربيجاني من قبل أرمينيا. كما شكر الوزير محمدياروف نظيره المغربي على انضمام المغرب الى فريق اتصال لمنظمة التعاون الإسلامي في عدوان أرمينيا على أذربيجان ودعمه لموقف أذربيجان العادل بناء على القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن.

على هامش الاجتماع الأول للجنة الحكومية الأذربيجانية المغربية المشتركة وقع الوزيران على "بروتوكول الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية المملكة المغربية" و على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى اتفاقية بشأن التعاون في مجال الامن ومكافحة الجريمة، وبروتوكول نية بين "السكك الحديدية الأذربيجانية" و" المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية"، وبروتوكول نية بين الأكاديمية البحرية الأذربيجانية والمعهد العالي المغربي للدراسات البحرية.

بعد ذلك عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا.