    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تأسيس صناديق استثمارية في أذربيجان

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    قال روشن نجف إنه يخطط تأسيس صناديق استثمارية في أذربيجان خلال السنة الجارية.

    ونقل مراسل أذرتاج عن نجف المدير التنفيذي لشركة أذربيجان للاستثمار قوله إن مباحثات تجري حاليا مع الشركاء الأجانب لتأسيس صناديق استثمارية ضخمة.

    AZERTAG.AZ :تأسيس صناديق استثمارية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:٢٧]
    بحث مسائل تصدير منتجات أذربيجان إلى الإمارات
    ٢٣.٠٢.٢٠١٨ [١٩:٠٨]
    بحث مسائل التعاون الاقتصادي بين أذربيجان والهند
    ٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٦]
    اتساع العلاقات الاقتصادية الأذربيجانية المصرية
    ٢٢.٠٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٤]
    بحث إمكانات التعاون في السكك الحديدية بين أذربيجان وروسيا بفيينا
    تأسيس صناديق استثمارية في أذربيجان