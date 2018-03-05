باكو، 5 مارس، أذرتاج قال روشن نجف إنه يخطط تأسيس صناديق استثمارية في أذربيجان خلال السنة الجارية. ونقل مراسل أذرتاج عن نجف المدير التنفيذي لشركة أذربيجان للاستثمار قوله إن مباحثات تجري حاليا مع الشركاء الأجانب لتأسيس صناديق استثمارية ضخمة.

AZERTAG.AZ : تأسيس صناديق استثمارية في أذربيجان

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