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    افتتاح مبنى جديد لمركز شاغان الثقافي بحضور النائبة الأولى لرئيس الجمهورية

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٦]

    باكو، 5 مارس (أذرتاج).

    افتتح اليوم مبنى جديد للمركز الثقافي في بلدة شاغان في حي خزر بباكو.

    أفادت أذرتاج ان النائبة الأولى لرئيس الجمهورية مهربان علييفا شاركت في حفل الافتتاح.

    قص النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

    أحاط وزير الثقافة والسياحة الأذربيجاني ابولفس قارايف النائبة الأولى للرئيس علما بان المبنى الجديد للمركز متكون من طابقين وبدأ إنشاؤه عام 2014. وأنشئ في المركز صالة الاجتماع التي تسع 200 مقعد وقاعة السينما وغرفة للغيريم وورشة رسم وحلقة موسيقى وقاعة المطالعة ورصيد الكتب وورش للفن التطبيقي والادب والاعمال المنزلية وقاعة الرقص وغيرها من الغرف الفرعية.

    تم تشجير مكان حول المركز الثقافي.

    بعد تعرفها على المركز الجديد أعربت مهربان علييفا عن اطيب امنياتها لأسرة العاملين.

    AZERTAG.AZ :افتتاح مبنى جديد لمركز شاغان الثقافي بحضور النائبة الأولى لرئيس الجمهورية
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