النائبة الأولى للرئيس تحضر حفل تدشين وحدة تعليمية جديدة للمدرسة الخاصة لحرس الحدود

باكو، 5 مارس، أذرتاج

جرى في الخامس من مارس اليوم حفل تدشين وحدة تعليمية جديدة للمدرسة الخاصة لحرس الحدود بقصبة مردكان لحي خزر للعاصمة باكو.

وابلغ مراسل أذرتاج أن النائبة الأولى لرئيس الجمهورية مهربان علييفا شاركت في حفل التدشين.

وقدم رئيس حرس الحدود الفريق ركن ائلتشين قولييف معلومات للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا.

قصت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح الوحدة التعليمية الجديدة.

يذكر أن تأسيس المدرسة الخاصة لحرس الحدود وتشكلها تحققا بدعم هام عن مؤسسة حيدر علييف الخيرية حيث أن هذه المؤسسة التعليمية التي كانت تنشط قبل إخضاعها لتبعية حرس الحدود كمدرسة خاصة مفتوحة للذكور تلقت عملية الإصلاح الشامل بتزويدها بالقاعدة التعليمية التدريبية الضرورية. كما كانت النائبة الأولى للرئيس رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مهربان علييفا شاركت عام 2011م في حفل افتتاح المدرسة الخاصة لحرس الحدود.

وتشكل نظام تعليمي عسكري ممتاز يشمل على فترة التعليم والتعلم 12 سنة لإعداد كوادر ضباط متخصصين ليضمنوا امن حدود جمهورية أذربيجان ببدء فعاليات المدرسة الخاصة لحرس الحدود وتمكن الوحدة التعليمية الجديدة من زيادة عدد المداومين نحو 700 تلميذ آخر.

واجتمعت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا بالمداومين في السنة الأولى – الصف الخامس.

وقدموا هدية تذكارية إلى السيدة مهربان علييفا.

وتمنت النائبة الأولى للرئيس نجاحا لهم في التعلم وأن يكونوا ضباطا محترفين في صفوف الأبناء الأبرار الجدراء بالوطن.

وتقوم الوحدة التعليمية الجديدة للمدرسة الخاصة على مساحة 11 ألف متر مربع وفيها 23 غرفة عامة و8 غرف خاصة مختصة للدروس والتدرب الفردي وغرفة النوم بسعة 400 سرير بجانب مرافق رياضية وغرفة خاصة للرماية.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.