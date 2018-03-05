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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 6 مارس

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 مارس / آذار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 6 مارس / آذار.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 6 مارس
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