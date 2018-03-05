افتتاح روضة وحضانة الأطفال «إينجي» في مردكان

باكو، 5 مارس، أذرتاج

وضع للخدمة مبنى روضة وحضانة الأطفال «إينجي» بعد الإصلاح الشامل بمبادرة مؤسسة حيدر علييف الخيرية بقصبة مردكان لحي خزر للعاصمة باكو في الخامس من مارس اليوم .

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا شاركت في حفل الافتتاح.

وأطلع رئيس السلطة التنفيذية للعاصمة باكو حاجيبالا أبو طالبوف على أن روضة وحضانة الأطفال «إينجي» افتتحت عام 1987م وفي 2011م سحبت من رصيد شركة النفط الحكومية بقرار مجلس الوزراء لتضاف إلى رصيد السلطة التنفيذية لمدينة باكو.

وقدمت للنائبة الأولى للرئيس رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مهربان علييفا التي تعرفت إلى الظروف المهيأة لدى روضة وحضانة الأطفال «إينجي» معلومات مفصلة أن أعمال الإصلاح الشامل في مبنى الروضة والحضانة انطلقت منذ يوليو 2016م وبعد الإصلاح الشامل ازداد عدد مجموعات للأطفال فيه إلى 12 مجموعة تتربى فيها مجموعات الأطفال البالغ عددهم 230 التي تختلف أعمارهم بين 2-6 سنين على يد مدرسين ومربين متخصصين محترفين ومنها 8 مجموعات باللغة الأذربيجانية و4 مجموعات باللغة الروسية. وفيها دروس تعليم اللغة الإنكليزية كدرس تطوعي.