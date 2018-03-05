دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في محافظة إسماعيللي

باكو، 5 مارس، أذرتاج

أعلن الصندوق الوطني لمساعدة ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن مباشرة قبول مشاريع المجالات الأولوية لدعم ريادة العمل في محافظة إسماعيللي .

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه يرتئي من المناسب الشروع في قبول مشاريع استثمارية للتمويل بالقروض المسهلة من جانب الصندوق بمحافظة إسماعيللي في المجالات الأولوية المختلفة ومن ضمنها تمويل مشاريع بدء التشغيل والناشئة والسياحة الريفية ومؤسسات البستنة والحدائق وتربية النحل والمواشي ومؤسسات إنتاج الجبن وبناء فندق.