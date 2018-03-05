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    رياضة


    تدشين ملعب تدريب الشارع بكورنيش باكو

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:١٠]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    جرى في الخامس من مارس اليوم تدشين ملعب تدريب الشارع الرياضي في الهواء الطلق بقسم جديد من كورنيش باكو على شاطئ بحر الخزر بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية أيديا ليلى علييفا وذلك بمناسبة يوم 5 مارس يوم اللياقة البدنية والرياضة.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج أن ليلى علييفا شاركت في حفل التدشين.

    وقص ليلى علييفا وآزر علييف نائب الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح الملعب.

    ثم تفقد ليلى علييفا ومشاركو الحفل الظروف المهيأة لدى ملعب تدريب الشارع.

    هذا الملعب الرياضي هو الأول من نوعه بتنفيذ الجمعية الأهلية أيديا وحركة جاوان الشبابي ضمن مشروع «تدريب الشارع» والملعب مجهز بكل ما هو ضروري لراحة رياضيين وذوي الحاجات الخاصة نظرا لمعايير خاصة لهذا النوع من الرياضة.

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