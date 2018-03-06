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    سعر نفط أذربيجان يقرب من 67 دولارا

    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٠:١٤]

    باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 66.73 دولارا بعد ارتفاعه 1.62 دولارا.

    وتم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.64 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.10 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.66 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.09 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر نفط أذربيجان يقرب من 67 دولارا
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