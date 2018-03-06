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    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    يخطط في 7 مارس / آذار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة فضولي الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوغنين يوفيتش ومارتن شوستر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبيشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر.

     

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