باكو، 6 مارس، أذرتاج تم التوقيع على مذكرة نوايا في حماية البيئة بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وبرنامج التنمية الاممي في السادس من مارس اليوم. وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الوثيقة تحمل امضاءي رئيس سوكار رونق عبد الله يف والمنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان والمندوب المقيم لبرنامج التنمية للمنظمة غلام اسحاقزاي.

AZERTAG.AZ : سوكار توقع مذكرة نوايا في حماية البيئة مع برنامج التنمية الاممي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده