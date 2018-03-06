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    سوكار توقع مذكرة نوايا في حماية البيئة مع برنامج التنمية الاممي

    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    تم التوقيع على مذكرة نوايا في حماية البيئة بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وبرنامج التنمية الاممي في السادس من مارس اليوم.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الوثيقة تحمل امضاءي رئيس سوكار رونق عبد الله يف والمنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان والمندوب المقيم لبرنامج التنمية للمنظمة غلام اسحاقزاي.

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    سوكار توقع مذكرة نوايا في حماية البيئة مع برنامج التنمية الاممي سوكار توقع مذكرة نوايا في حماية البيئة مع برنامج التنمية الاممي سوكار توقع مذكرة نوايا في حماية البيئة مع برنامج التنمية الاممي سوكار توقع مذكرة نوايا في حماية البيئة مع برنامج التنمية الاممي