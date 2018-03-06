سوكار تباشر العمل على إمداد الغاز المصاحب بعد معالجته إلى الأهالي

باكو، 6 مارس، أذرتاج

قالت رفيقة حسين زاده نائبة رئيس سوكار لشؤون البيئة إن مشروع ناما يؤيد بتكنولوجيا مقتصدة للطاقة ومنخفضة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلد.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن حسين زاده قولها في مؤتمر علمي فني مكرس لفعاليات خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أذربيجان في إطار مشروع ناما في السادس من مارس اليوم إن البلد ينفذ منذ عام 2015م مشروع ناما خطة النشاط الوطنية التي تضمن خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع استهلاك المحروقات الأذربيجاني من قبل شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وبرنامج التنمية الأممي بتمويل صندوق البيئة العالمي مبلغة أن هذا المؤتمر مكرس لفترة الدورة النصفية من مشروع ناما الذي سيتم تنفيذه خلال مدة 5 سنوات.

وأضافت انه تم تركيب 6 توربينات رياحية ولوائح شمسية بطاقة 63 كيلو فولت ضمن المشروع مع تخطيط تدريب حوالي 1000 عامل في القيادة البيئة خلال مدة سنة: «كما أنه انطلق العمل على إمداد الغاز المصاحب بعد معالجته إلى الأهالي بجمعه من 63 بئرا في أراضي حقل «زاغلي – زيْوا» التابع لإدارة استخراج النفط والغاز «سيازن نفط» حيث من المخطط جمع 8ر6 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب خلال مدة سنة ضمن المشروع».

وقال نائب المندوب المقيم للبرنامج الأممي في أذربيجان اليساندرو فراكاسسيتتي أن التدابير المتخذة ضد التغير المناخي وكذلك ضمان كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة أمرٌ لا يكسب ببالغ الأهمية بالنسبة لأذربيجان اليوم بل ولكن لجميع العالم أيضا: «ومن هذا المنطلق، مشاريع سوكار البيئية ومن بينها استراتيجية خفض التأثيرات على التغير المناخي الجارية منذ عام 2010م جزء مركب من البعثة العالمية الكبرى».

ثم شاهد المشاركون مقطع فيديو عن سير المشروع.