غرفة الرقابة على الأسواق المالية: ممر ارتفاع الأسعار محدد بين 6-8 في المائة لهذا العام

باكو، 6 مارس، أذرتاج

قال إبراهيم أليشوف إن التضخم المالي بلغ العام الماضي 9ر12 في المائة وممر ارتفاع الأسعار لهذا العام محدد بين 6-8 في المائة وقالت المنظمات الدولية إن هذا الرقم سيكون 7 في المائة.

وابلغ مراسل أذرتاج عن اليشوف المدير التنفيذي العام لغرفة الرقابة على الأسواق المالية قوله إن «الأصول المالية في أذربيجان في السنة المنصرمة أحاطت أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأساسي من الأصول تجمع في القطاع المصرفي ومنحت البنوك 5 مليارات مانات قروضا للاقتصاد».